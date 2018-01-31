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Озон в доме

озонирование помещений
в Санкт-Петербурге

Добро пожаловать

Специалистами нашей компании проводится озонирование воздуха (дезинфекция) в жилых, офисных, производственных помещениях и автотранспорте. Без какой либо химии! Настоящая сила природы!

Если в Вашей квартире, офисе или автомобиле появился неприятный запах, если необходимо сделать дезинфекцию (простерилизовать) помещение, удалить грибок или плесень — обращайтесь к нам. Для решения данных проблем мы рекомендуем Вам заказать озонирование помещения! Озонация помещения — это быстрый и недорогой способ избавиться от любого неприятного запаха; уничтожить вирусы, бактерии; эффективно убрать плесень; нейтрализовать ртуть и её ядовитые пары!

О нас

«ОЗОН В ДОМЕ» — гарантия чистоты и безопасности ваших помещений!

Наша компания зарекомендовала себя в нише дезинфекции, дезодорации и демеркуризации помещения за счет инновационной 100% эффективной технологии обработки жилых и производственных помещений методом.  Мы проводим профессиональную обработку озоном всех типов помещений: жилых, складских, производственных и офисных. Обратившись к нам, Вы можете больше не беспокоиться о безопасности и чистоте своих помещений.

Что такое озонирование

Озонирование – экологически чистая технология очистки воздуха, которая основана на использовании мощного окислителя — озона. Озон получают с помощью озонатора, который вырабатывает данный газ  из кислорода, содержащегося в воздухе.

Технология озонирования позволяет нам быстро и качественно, проводить дезинфекцию в помещениях различного типа и автотранспорте, устранить любой неприятный запах (не применяя хлорсодержащих средств!), уничтожить насекомых (без использования инсектицидов), эффективно удалить плесень и её споры в воздухе, снизить действие токсичных веществ, а также нейтрализовать ртуть в помещении и убрать ядовитые ртутные пары!

Преимущества использования озона

  • В природе нет форм вирусов и микробов, устойчивых к озону
  • Озон действует очень быстро — в течение нескольких секунд
  • Озон удаляет (а не маскирует) неприятные запахи и привкус
  • Озон не оставляет после себя никаких запахов в помещении
  • Остаточный озон стерилизует все поверхности в помещении
  • Озонирование не изменяет кислотность воды

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Наши услуги

Озонирование поможет решить множество задач на одну обработку

  • Дезодорация помещений: удаление неприятных запахов

    Озон, качественно и быстро устранит любой неприятный, въевшийся запах, на 100%!

  • Дезинфекция помещений: уничтожение вирусов, микробов

    Озон, уничтожает любые формы микроорганизмов: бактерии, вирусы, микробов, сапрофитов!

  • Удаление плесени (грибка): уничтожение плесневых спор:

    Озон эффективно удаляет саму плесень и уничтожает её споры, которые находятся в воздухе!

  • Демеркуризация помещений: удаление ртути (ртутных паров)

    Озон эффективно окислит ртуть и нейтрализует ртутные пары, ядовитые, токсичные, опасные!

  • Озонирование после ремонта:

    После ремонта так хочется вздохнуть полной грудью. Но не торопитесь! Последним штрихом будет дезинфекция!

  • Предпродажная подготовка квартиры:

    Обратившись в нашу компанию Вы забудете о претензиях покупателей или арендаторов!

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Наши преимущества

  • Каждое обращение обрабатывается в индивидуальном порядке, с учетом всех пожеланий клиента. Всегда сохраняется полная анонимность!
  • Гарантией качества услуг выступают высококвалифицированные специалисты, прошедшие специальную подготовку.
  • Мы используем действительно  мощные промышленные  озонаторы с выработкой озона от 1г/ч до 80г/ч . Время обработки и мощность озонатора всегда подбирается индивидуально, для достижения наилучших результатов в поставленной задаче. Мы никогда не предлагаем и не проводим обработку помещения менее 60 минут  т.к. нам действительно важен результат.
  • По окончании сеанса демеркуризации озоном проводится контрольный замер уровня паров ртути, подтверждающий безопасность объекта и эффективность обработки.
  • Мы всегда на связи: по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 628-22-86 с 8:00 до 22:00 Вас проконсультируют и примут заявку.

Отзывы наших клиентов

«Благодарим Вашу компанию за проведенное озонирование у нас на кухне. Спасибо за оперативную работу, за разъяснительную беседу по проведенной работе. Сотрудник ответственный, честный, эрудированный в своей трудовой сфере. После процедуры в комнате установился нейтральный запах, с последующим исчезновением инородных запахов, что говорит о эффективности проделанной работы»

Дарья Доброва

«Так как в квартире живет собака, имеется соответствующий запах. Сделали в квартире озонирование, эффект потрясающий! Собачьего запаха нет, через некоторое время будем снова обращаться!»

Валентина Разумовская

«Очень хочется выразить огромную благодарность за оперативную помощь, в решении нашей беды с разбитым градусником! Специалист был у нас дома через час после звонка. Собрал всю ртуть, комната обрабатывалась 2 часа озоном, все подробно объяснил о наших дальнейших действиях, психологическую помощь оказал!!! Такой обработки наша квартира никогда ещё не знала!!! Ртути в нашей квартире больше нет, спасибо!!! Друзья, если у вас случилась беда, звоните только сюда, проверено нашей семьей!»

Екатерина Воробьёва

Заключение

Если Вы привыкли мыслить на перспективу, не стоит дожидаться возникновения проблем и опасных заболеваний.

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 628-22-86 , и мы эффективно и профессионально решим поставленные Вами задачи любого уровня сложности!

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