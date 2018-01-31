Озонирование – экологически чистая технология очистки воздуха, которая основана на использовании мощного окислителя — озона. Озон получают с помощью озонатора, который вырабатывает данный газ из кислорода, содержащегося в воздухе.

Технология озонирования позволяет нам быстро и качественно, проводить дезинфекцию в помещениях различного типа и автотранспорте, устранить любой неприятный запах (не применяя хлорсодержащих средств!), уничтожить насекомых (без использования инсектицидов), эффективно удалить плесень и её споры в воздухе, снизить действие токсичных веществ, а также нейтрализовать ртуть в помещении и убрать ядовитые ртутные пары!