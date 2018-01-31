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Специалистами нашей компании проводится озонирование воздуха (дезинфекция) в жилых, офисных, производственных помещениях и автотранспорте. Без какой либо химии! Настоящая сила природы!
Если в Вашей квартире, офисе или автомобиле появился неприятный запах, если необходимо сделать дезинфекцию (простерилизовать) помещение, удалить грибок или плесень — обращайтесь к нам. Для решения данных проблем мы рекомендуем Вам заказать озонирование помещения! Озонация помещения — это быстрый и недорогой способ избавиться от любого неприятного запаха; уничтожить вирусы, бактерии; эффективно убрать плесень; нейтрализовать ртуть и её ядовитые пары!